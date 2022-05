Lors de la 4ème étape du Giro, Romain Bardet est parvenu à dompter l’Etna en rejoignant l’arrivée avec le groupe des favoris. Une première étape de montagne qu’il craignait particulièrement.

« C’était une étape critique pour moi. En lendemain de journée de transfert, c’est toujours un peu l’inconnu, je ne sais jamais comment le cœur et les jambes vont réagir. Mais là, ça allait. Visiblement j’ai bien digéré cette journée de repos, c’est bon signe. De toute façon, je sais que mon pire ennemi, c’est moi-même, je ne me concentre pas sur les autres. On a une belle équipe on a fait du très bon travail aujourd’hui (mardi). C’est un bon début de semaine », a lancé Romain Bardet à l’issue de la première arrivée au sommet de ce Tour d’Italie édition 2022.

Au classement général, Romain Bardet est en bonne position. Le Français est rentré dans le top 10 avec 2min et 6 secondes de retard sur Juan Pedro Lopez, détenteur du maillot rose de leader. Prédestiné aux sprinters, la cinquième étape ne devrait pas être piégeuse pour les prétendants à la victoire finale.