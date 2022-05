Distancé dans le seul col de la journée, Arnaud Démare est parvenu, grâce à l’aide de ses coéquipiers, à revenir dans le peloton pour s’offrir une superbe victoire au sprint à l’occasion de la 5ème étape du Giro. Une 85ème victoire en professionnel, une sixième sur le Tour d’Italie pour le sprinteur de la Groupama-FDJ.

Destiné aux sprinteurs malgré une belle côte en milieu d’étape qui aura coûté la course à Marc Cavendish et à Caleb Ewan, Arnaud Démare, pourtant distancé à mi-course, est parvenu à remporter le sprint massif. Porté par un superbe Ramon Sinkeldam, le Français a lancé a débuté son effort à 300 mètres de la ligne d’arrivée et devance Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ainsi que Giacomo Nizzolo. Un premier succès de la saison pour le sprinter de la Groupama-FDJ qui lui permet de filer en tête au classement par point. Aucun changement n’est à noter au classement général. Seul Joao Almeida (7ème) a gratté 2 secondes de bonification lors d’un sprint intermédiaire.

« C’était une journée difficile mais le sprint était plutôt fluide pour moi. Les mecs ont fait un super boulot, j’ai été patient pour lancer. On est descendu comme des balles dans la descente pour revenir. On sait de quoi l’équipe est capable. Il faut persévérer« , a déclaré Arnaud Démare au micro d’Eurosport dans des propos relayés par Le Gruppetto à l’issue de la 5ème étape du Giro.

Le classement de cette 5ème étape du Giro d’Italia

Le top 10 de cette cinquième étape du Tour d'Italie, avec Arnaud Démare qui domine Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo. Le Français avait été distancé dans la principale difficulté du jour mais était revenu dans la descente, au contraire de Caleb Ewan et Mark Cavendish. #Giro pic.twitter.com/OczyMSw0Gh — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 11, 2022

Classement par points