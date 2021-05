La 15ème étape du Giro d’Italia a débuté par un scénario catastrophe. La course a du être neutralisée après une grosse chute dès le départ de la course. Un incident qui a engendré plusieurs abandons dont celui de Emanuel Buchmann, le 6ème du classement général.

La 15ème étape du Giro d’Italia, allant de Grado à Gorizia, a très mal débuté. Une grosse chute a eu lieu dès le départ de la course. La direction a neutralisé la course à seulement 5km du départ réel donnait quelques minutes auparavant. Un incident qui a enregistré une multitude d’abandons. Emanuel Buchmann, Natnael Berhane, Ruben Guerreiro et Jos van Emden quittent la course à cause de cette grosse chute. Un énorme coup dur pour la BORA – Hansgrohe et son leader allemand, 6e du classement général ce matin.

Autre abandon à noter aujourd’hui, celui de Giacomo Nizzolo. Une manœuvre vraisemblablement stratégique.