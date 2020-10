Rendez-vous à 13 heures pour le grand départ du Giro 2020. La course débute par un contre-la-montre long de 15,1 km entre Monreale et Palerme dans le sud de la Sicile.

Une course qui s’annonce serrée dans cette 103e édition du Tour d’Italie. Si les coureurs devront faire face à une montée avant d’arriver sur Palerme, aucune difficulté majeures n’est donc à prévoir avec un final tout plat et en ligne droite. Côté favoris, Filippo Gianna chez Ineos Grenadier fait figure de grand favori même s’il faudra surveiller Geraint Thomas, Rohan Dennis et pourquoi pas le Français Arnaud Démare.