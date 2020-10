Leader de l’équipe Groupama-FDJ, Arnaud Démare revient sur le 10e étape du Giro disputée ce mardi.

“On a fait une belle partie de manivelles mais je savais que ce n’était pas possible de jouer la gagne aujourd’hui. Sagan est parti, on a tenté de revenir mais on perdait du terrain. On a décidé alors de se concentrer sur l’étape de demain (mercredi). Je ne fais pas une fixation sur ce maillot cyclamen. On connaît la capacité de Sagan à jouer les classements par points. Il a fait du beau boulot, c’est mérité.” Déclare celui qui a pour le moment remporter trois victoires sur ce Giro 2020.