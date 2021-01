DSM (ancienne équipe Sunweb) annonce une rupture de contrat avec effet immédiat avec le Suisse Marc Hirschi.

La nouvelle est tombée ce soir et pose de vraies questions. L’équipe DSM se sépare du cycliste suisse Marc Hirschi pourtant révélation de ma dernière saison. Aucune explication officielle n’a été donnée à cette séparation qui intervient un an avant le terme de son contrat prévu au 31 décembre 2021. Un coup dur pour les deux parties et notamment le jeune suisse de 22 ans qui avait remporté la Flèche Wallonne ainsi qu’une étape sur le Tour de France.

« Il a été convenu que l’accord sera résilié avec effet immédiat et qu’aucune autre observation ne sera faite », a ajouté DSM en souhaitant au coureur « le meilleur pour la suite de sa carrière » et en le remerciant pour ce qu’il a apporté à l’équipe. Justement l’équipe n’en est pas à son premier départ car il y a quelques temps, Tom Dumoulin est parti prématurément.