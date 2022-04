Déjà de retour en scelle, Egan Bernal envisage de « retrouver la compétition d’ici la fin de l’année ».

Gravement blessé à l’entraînement en janvier dernier, le Colombien Egan Bernal a déjà une seule idée en tête : faire son grand retour en compétition. « Ce serait un rêve de retrouver la compétition d’ici la fin de l’année », a même avoué le coureur Ineos Grenadiers dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe. « Je ne vais pas me risquer à donner une date (de retour). Ce serait un peu irresponsable », a tout de même concédé le vainqueur du Tour de France 2019.

Egan Bernal, qui a « déjà couru 60 kilomètres pendant environ 1h30 ou 2h » sans douleur, a écarté un éventuel retour pour la Vuelta (19 août au 11 septembre). « Ce serait trop dur une course de trois semaines. Ce serait peut-être trop demander à mon corps. Je ne serais pas en capacité de la savourer. On va le savoir avec le temps et c’est mon corps qui décidera. On ne peut pas participer à une course comme la Vuelta en improvisant. Si j’ai des douleurs, ça se verra et je ne pourrai pas terminer donc ça ne serait pas l’idéal », a-t-il expliqué.