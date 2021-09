Filippo Ganna a conservé son titre sur le contre-la-montre ce dimanche aux Championnats du monde, à Bruges.

L’Italien a devancé de « seulement » cinq secondes le Belge Wout Van Aert, déjà deuxième en 2020, et Evenepoel. « Ma condition s’est vraiment améliorée ces dernières semaines, les jambes n’étaient pas encore très bonnes au Championnat d’Europe mais je me suis super bien préparé pour ce rendez-vous. Garder ce maillot, c’est exceptionnel. J’ai beaucoup de respect pour Wout Van Aert et Remco Evenepoel qui voulaient gagner à domicile mais je voulais vraiment conserver mon titre« , a-t-il déclaré.

Classement du contre-la-montre

1. Filippo Ganna (ITA), les 43,3 km en 47:47.

(moyenne: 54,37 km/h)

2. Wout van Aert (BEL) à 05.

3. Remco Evenepoel (BEL) 43.

4. Kasper Asgreen (DEN) 45.

5. Stefan Küng (SUI) 1:06.

6. Tony Martin (GER) 1:17.

7. Stefan Bissegger (SUI) 1:25.

8. Ethan Hayter (GBR) 1:26.

9. Edoardo Affini (ITA) 1:48.

10. Tadej Pogacar (SLO) 1:52.

11. Max Walscheid (GER) 1:53.

12. Jos van Emden (NED) 1:54.

13. Nelson Oliveira (POR) 1:54.

14. Rémi Cavagna (FRA) 1:59.

15. Jan Tratnik (SLO) 2:04.

…

27. Benjamin Thomas (FRA) 3:27.