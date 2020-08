Le Français Arnaud Démare s’est imposé pour la troisième fois de sa carrière lors du Championnat de France de cyclisme.

Coureur de la Groupama FDJ, Démare s’est montré le plus fort ce dimanche sur le parcours de Grand-Champ situé dans le Morbihan. Favori de l’épreuve, il l’emporte au sprint devant Bryan Coquard et Julian Alaphilippe. Une course maîtrisée de la part du coureur de la Groupama FDJ parfaitement suppléé par son équipe. Il décroche un troisième titre de champion de France après 2014 et 2017.

Rappelons qu’Arnaud Démare n’a pas été retenu par son équipe pour disputer le prochain Tour de France qui débute le week-end prochain.

Le classement :

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), les 237,9 km en 5 h 38:27. (moyenne: 42,170 km/h)

2. Bryan Coquard (BBH) m.t.

3. Julian Alaphilippe (DEC) m.t.

4. Clément Venturini (ALM) à 05.

5. Anthony Turgis (TDE) 05.

6. Rudy Molard (FDJ) 05.

7. Christophe Laporte (COF) 05.

8. Valentin Madouas (FDJ) 05.

9. Anthony Roux (FDJ) 05.

10. Romain Bardet (ALM) 05.

11. Cyril Barthe (BBH) 05.

12. Pierre Rolland (BBH) 05.

13. Alexis Gougeard (ALM) 08.

14. Guillaume Martin (COF) 08.

15. Tony Gallopin (ALM) 11.