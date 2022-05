Le pneumothorax dont souffrait Julian Alaphilippe depuis sa chute sur Liège-Bastogne-Liège s’est résorbé, et le coureur peut désormais reprendre « un entraînement léger », a annoncé jeudi son équipe Quick-Step, précisant que son état de santé continuerait à être surveillé avant d’envisager un retour à la compétition.

« Après sa chute le mois dernier sur Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde a subi de nouveaux examens à l’hôpital de Herentals », près d’Anvers, écrit Quick-Step dans un communiqué. « Ces examens ont révélé que le pneumothorax dont il souffrait à cause de cette chute il y a trois semaines s’était complètement résorbé, ce qui signifie que Julian peut désormais reprendre un entraînement léger sur des rouleaux », poursuit l’équipe. « Son état de santé continuera d’être surveillé avant toute décision et avant la mise en place d’un programme pour son retour à la course », conclut-elle.

Julian Alaphilippe avait lourdement chuté le 24 avril à 60 kilomètres de l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Il avait été hospitalisé, souffrant notamment d’un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate). « Tout va dans le bon sens. J’espère que d’ici peu cette grosse chute ne sera plus qu’un mauvais souvenir », avait rassuré le 7 mai le champion du monde, évoquant l’évolution de son état de santé. Sa participation au Tour de France, qui débute le 1er juillet, reste toutefois toujours en suspens.