Encore dans un rêve ! Julian Alaphilippe n’arrive pas à digérer son nouveau titre de champion du monde après sa victoire en Italie, dimanche. Il raconte.

“En fait, je suis en même temps acteur et spectateur de ma course : je me demande comment j’ai fait, je me dis que tout ce qui m’arrive n’est pas vrai. Je suis encore sur un nuage. Je ne compte pas m’arrêter là, ce titre est un aboutissement car c’était la course de mes rêves. Mais c’est aussi une étape tant il me reste de belles choses à réaliser, d’autres courses que je veux gagner, des classiques, des Monuments comme Liège-Bastogne-Liège (il a remporté Milan-San Remo en 2019). J’ai envie de découvrir le Giro aussi. Cet hiver, je définirai mes prochains objectifs, vers quoi je veux me tourner, avec Franck (son cousin et entraîneur) et l’équipe”, a indiqué le nouveau champion du Monde dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur une possibilité de jouer un jour le classement général du Tour de France : “Je ne suis pas certain d’en être capable un jour. Aujourd’hui, une chose est sûre : je ne suis pas du tout dans l’optique d’axer toute ma saison sur ça. Je ne me vois pas rester concentré pendant trois semaines, changer ma préparation au risque d’altérer mes qualités de puncheur. Si c’était le cas, je perdrais ce qui me fait gagner aujourd’hui. C’est ce que je me dis à chaque fois que je gagne une classique, ou que je fais une belle course. C’est ce que je me répète au lendemain des Championnats du monde.”