L’équipe AG2R La Mondiale a officialisé ce mardi le transfert du champion du Luxembourg Bob Jungels (Deceuninck) qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

Jungels possède un profil de coureur de classiques mais aussi de courses par étapes. Il pourra ainsi prendre la place de Romain Bardet, en partance pour Sunweb. “Il fera partie des leaders de notre équipe, sur les classiques, mais également sur les courses par étapes“, a confirmé Vincent Lavenu, le directeur de l’équipe. “Bob a déjà terminé à deux reprises dans le top 10 du Tour d’Italie (6e et 8e en 2016 et 2017), on va lui apporter notre expérience dans ce domaine et il sera épaulé par des jeunes grimpeurs“.

À 27 ans, Jungels compte déjà 22 victoires professionnelles.