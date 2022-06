Depuis son invention, le vélo n’a cessé de montrer son utilité. Ce type de locomotion a forgé sa réputation dans des compétitions de cyclisme : Tour de France, Tour d’Italie, Race Across America, etc. L’idée de participer à une course ou à une épreuve de cyclisme vous dirige à utiliser un vélo adapté. Dans ce cas, plusieurs caractéristiques influenceront votre choix de vélo de course de compétition

Quelles différences entre un vélo de route et un vélo de course ?

Les deux types de vélo s’adaptent facilement à l’asphalte, mais présentent quelques différences

Un vélo de route : des caractéristiques polyvalentes

Un vélo de course demeure accessible à tout le monde. C’est le meilleur choix pour réaliser un long trajet sur des voies goudronnées pour visiter une ville où un endroit quelconque. Un vélo de route peut aussi parcourir une piste secondaire. Bref, la pratique de ce vélo optimise l’usage de tous vos muscles tout en offrant une meilleure posture pour votre corps.

Un vélo de course : dédié aux sportifs

Un vélo de course est spécialement conçu pour une compétition de cyclisme. Ce type de bicyclette vous octroie un meilleur aérodynamisme. Autrement dit, sa conception vous permet d’optimiser votre performance. À l’opposé d’un vélo de route, un vélo de course ne s’accommode pas avec un réseau routier secondaire. En tout, la sensation de performance et la pratique intensive du vélo vous obligent à opter pour un cyclosportif.

Les caractéristiques d’un vélo de course de compétition.

Quelques paramètres entrent en jeu avant l’acquisition d’un vélo de course de compétition. Il s’agit ici de son composant de fabrication et son poids. Dans tous les cas, toutes ces conditions impacteront son cout.

Combien coute un vélo de course de compétition ?

Le prix de ce type de bécane varie selon sa qualité et ses accessoires. Vous pouvez vous offrir un vélo de course d’entrée de gamme en déboursant 300 euros. Ce prix peut atteindre jusqu’à 5000 euros pour un vélo de haute gamme. D’ailleurs, rien ne vous empêche de faire votre choix sur Mammoth Bikes. Ce dernier dispose de tous les éléments nécessaires répondant à votre besoin de vélo de course de compétition.

Quel type d’alliage choisir pour son vélo de course.

Le matériau de construction influe sur la performance d’un vélo de course de compétition. Dans d’autres termes, le composant utilisé impactera aussi son prix de vente. Une bicyclette conçue avec un alliage d’aluminium se vend moins cher. Il convient alors à une compétition amateur ou une épreuve de course de cyclisme de seconde zone. S’il agit de participer à un tournoi international de cyclisme comme le Tour de France. Il vous faut un vélo plus performant et plus résistant. De ce fait, un vélo de course à base de fibre de carbone ou conçu avec du titane demeure votre meilleur choix. Néanmoins, son cout devient plus onéreux.

Le poids idéal d’un vélo de course de compétition

Afin d’optimiser la capacité de votre bicyclette de course, sa masse ne devrait pas dépasser les 7 kg. Autrement dit, un vélo fabriqué à partir de l’acier ne sera pas éligible. Il vous faut un vélo léger et maniable. Ce qui vous dirige vers l’acquisition d’un vélo de course de compétition conçu à partir d’aluminium pour les entrées de gamme ou de la fibre de carbone ou titane pour les vélos de haut de gamme. Plus votre vélo est léger, plus son prix augmente.