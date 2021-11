Originaire d’Afghanistan, Javed a ensuite grandi au Pakistan, où ses parents ont trouvé « refuge pour éviter les violences ». Et depuis ce jour-là, le jeune homme n’a qu’une seule obsession : le sport.

« Depuis que je suis tout petit le sport est essentiel pour moi », a-t-il confié dans un Sportrait pour le Crédit Agricole. « Le cricket était une véritable obsession ! « Après « un long périple », Javed arrive en France. « Je suis arrivé à Saint Omer où j’ai trouvé un accueil formidable. Ma future mère adoptive et des amis m’ont donné envie d’un autre projet : monter une équipe qui accueillerait les réfugiés qui arrivent dans la région. » Chose faite. « C’était incroyable et, dès nos débuts, on a gagné un tournoi, puis le championnat des Hauts de France et aujourd’hui certains des jeunes joueurs de l’équipe pourraient intégrer l’Équipe de France des moins de 19 ans. Il y a dans notre groupe des français et des jeunes arrivés récemment du Bangladesh, d’Afghanistan ou du Pakistan. »

