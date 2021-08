Manon Hostens et Sarah Guyot en kayak biplace (K2) sur 500 mètres se sont qualifiées lundi pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo, ainsi qu’Etienne Hubert sur 1000 mètres en kayak monoplace.

Hostens et Guyot, championnes d’Europe 2018, ont fait une partie de leur série en tête et ont terminé deuxièmes en 1 min 45 sec 533, derrière les Polonaises et devant les Chinoises, ce qui leur vaut d’aller directement en demi-finales sans passer par les quarts de finale. Les demi-finales et les finales sont programmées mardi.

Chez les hommes, Etienne Hubert s’est aussi qualifié pour les demi-finales, en passant par les quarts de finale en K1, en bouclant ses 1000 mètres en 3 min 46 sec 274, à la 2e place derrière l’Australien Jean Van der Westhuyzen. Dans la même catégorie, Guillaume Burger s’est arrêté en quarts de finale (5e). En kayak monoplace sur 200 mètres, Vanina Paoletti (3e de sa série, puis 4e de son quart de finale) et Lea Jamelot (6e de sa série puis 4e de son quart de finale) ont été éliminées. Maxime Beaumont, vice-champion olympique à Rio en kayak monoplace 200 mètres, entre en piste mercredi.