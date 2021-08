Détenteur des trois ceintures WBO, WBC et WBA le boxeur mexicain Saul « Canelo » Alvarez va disputer un combat pour remettre ses titres en jeu.

Ce vendredi, le promoteur de la boxe a annoncé qu’un nouveau combat allait se dérouler. Il opposera le 6 novembre prochain Saul « Canelo Alvarez à l’Américain Caleb Plant. « Le 6 novembre, nous allons mettre la boxe mexicaine au sommet. En route vers la ceinture manquante! » A tweeté Alvarez. Plant détenteur de la ceinture IBF pourrait donc perdre son seul titre mais aussi devenir champion unifiés avec les quatre ceintures, tout son adversaire qui remet toutes ses ceintures en jeu. Plant Plant, 21 victoires dont 12 KO et aucune défaite, a remporté la ceinture IBF en battant le Vénézuélien Jose Uzcategui par décision unanime en janvier 2019 et l’a défendue trois fois. Alvarez, l’homme aux 30 KO et 56 victoires au compteur pourrait être le premier à lui infliger une défaite ? Réponse à Las Vegas le 6 novembre 2021.