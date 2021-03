La presse anglaise annonce cette semaine que deux combats auront bientôt lieu entre les deux stars de la boxe, Anthony Joshua et Tyson Fury.

L’heure a sonné. La presse britannique a annoncé ce lundi que les deux stars des poids lourds, Anthony Joshua (champion du monde WBA, IBF et WBO) et Tyson Fury (champion WBC), s’affronteront prochainement lors de deux matchs pour l’ensemble des ceintures. « Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe », a indiqué à Sky Sports le promoteur Eddie Hearn, confirmant une information initialement sortie par ESPN.

En janvier dernier, Tyson Fury expliquait ne pas trouver de terrain d’entente avec le clan du britannique Anthony Joshua. Mais les deux parties auraient finalement trouvé un accord pour mettre sur le ring, à deux reprises, les deux boxeurs. La date du premier combat devrait être annoncée d’ici quelques semaines.