Après d’âpres tractations, un troisième combat aura finalement lieu entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Rendez-vous est pris le 24 juillet prochain à Las Vegas.

Tyson Fur s’était mis d’accord avec Anthony Joshua pour un nouveau choc des lourds. Mais Deontay Wilder a fait valoir qu’il lui devait une « belle ». Un accord a été trouvé pour organiser celle-ci. « Wilder le contrat est signé, tu vas te faire défoncer », a déclaré Fury dans une vidéo postée sur le compte officiel du promoteur Top Rank.

Les deux hommes de sont déjà affrontés à deux reprises, faisant match nul lors du premier combat, en décembre 2018, alors que l’Anglais a remporté le second, par jet de l’éponge au 7e round en février 2020. Le contrat pour le deuxième combat entre Fury et Wilder prévoyait une belle, mais la pandémie de Covid-19 en avait compliqué l’organisation, si bien que Fury avait fini par se mettre d’accord avec Anthony Joshua, détenteur des ceintures WBA, IBF, WBO et IBO pour un combat de réunification des titres 100% anglais. Mais le « Roi des Gitans » devra donc d’abord affronter une troisième fois Wilder, après l’arbitrage d’un ancien juge américain.

Le combat Fury-Joshua devait se tenir le 14 août en Arabie saoudite. Il est reporté sine die.