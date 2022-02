Alors que Quentin Fillon Maillet a décroché l’or olympique ce mardi au biathlon, son compatriote Émilien Jacquelin a dû se contenter d’une décevante 72e place. Au micro de France TV, il n’a pas caché sa déception.

« Je pense que la déception va être de plus en plus forte au fil des jours. J’avais vraiment à cœur de faire un bon individuel. Je sais que ce n’est pas le format qui me réussit le plus. Mais justement, j’avais envie d’autant plus de réussir. J’avais bien attaqué la course, que ce soit sur les skis ou au tir, j’étais bien concentré, à mon affaire. Dès les essais de tir, je sentais qu’il y avait moyen de bien faire les choses. Et finalement, je suis arrivé à mon premier tir debout, j’ai eu les jambes qui tremblaient, je me sentais vraiment fébrile au niveau des jambes, et dans ce sport, ça ne pardonne pas. Donc dès le deuxième tir, je fais trois fautes. Autant une pénalité ou deux, il y a moyen de s’accrocher et vraiment d’aller jouer une médaille, mais trois, c’est déjà terminé. C’est frustrant parce que j’espérais mieux même si, au fond de moi, je savais que les plus grosses chances de médaille, c’est sur les courses qui arrivent, mais c’est dommage, ça freine la dynamique qui est peut-être en train de se créer avec le relais mixte. À moi de rebondir. Je sais que j’en ai les capacités, mais est-ce que je vais y arriver ? »