La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a remporté ce dimanche son troisième titre olympique aux JO-2022 de Pékin, en remportant aisément la poursuite (10 km).

Partie avec une trentaine de secondes d’avance sur sa première poursuivante, la Suédoise Elvira Oeberg, Roeiseland a écrasé ses adversaires avec un 19/20.

Elle devance au final Elvira Oeberg, à plus d’une minute et demie, et une autre Norvégienne, Tiril Eckhoff.

