Mais où va-t-il s’arrêter ? Le Français Quentin Fillon Maillet a remporté ce dimanche la poursuite (12,5 km) de Kontiolahti (Finlande), consolidant ainsi sa place de leader de la Coupe du monde de biathlon.

Le double champion olympique a signé ce dimanche son septième succès en Coupe du monde cette saison. En creusant l’écart au classement de la Coupe du monde de biathlon, le champion français se rapproche un peu plus du gain du gros globe de cristal alors qu’il ne reste plus que cinq épreuves à disputer. En effet, Fillon-Maillet compte désormais 174 points d’avance sur son dauphin Emilien Jacquelin, quatrième de la course, avant les deux dernières étapes de la Coupe du monde à Otepää en Estonie (10 au 13 mars) et à Oslo (17 au 20 mars).