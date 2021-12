L’équipe de France féminine de biathlon a terminé troisième du relais féminin d’Hochfilzen en Autriche. Elles ont été devancées par les Suédoises (1e) et les Russes (2e).

Le week-end dernier les Françaises avaient remporté le relais féminin d’Ostersund, à Hochfilzen aujourd’hui elles n’ont pas réussi à rééditer leur exploit. Les Suédoises ont largement dominé la course et s’imposent logiquement grâce notamment aux sœurs Oeberg, Elvira et Hanna. Elles devancent les Russes de 29,1 secondes et les Françaises emmenées par Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Justine Braisaz-Bouchet. « On a fait beaucoup de pioches mais ça reste une jolie course. Le pas de tir est difficile, l’arrivée est compliquée. Il y a une différence d’altitude par rapport à Ostersund où on était plus bas. Beaucoup se retrouvent en difficulté. On est plus essoufflé en arrivant au tir« , a déclaré après la course Chloé Chevalier.