Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Victor Wembanyama n’a pas été avare en paroles. Le Français est notamment revenu sur ses ambitions tant sportives que sur son propre jeu.

Doté d’un talent inné qu’il est parvenu à perfectionner au fil des années, Victor Wembanyama fait sensation sur les parquets à Nanterre. Détenteur d’un physique d’arrière, le Français de 18 ans possède une palette bien plus large. Un véritable atout dont il souhaite bien se servir : « Dire que je joue comme un arrière serait réduire mes objectifs et mon répertoire. J’aimerais évoluer à tous les postes. Tout dépend de l’adversaire et de qui défend sur moi. Je veux être capable de tout faire, de me muer en pivot ou en arrière. C’est ce que je cherche à obtenir dans ce que je travaille en termes de skills (aptitudes). Au final, je veux juste être moi, créer mon propre personnage. […] Je reste à ma place de jeune de 18 ans, le plus humble et fidèle à moi-même possible. Mais j’ai des ambitions, et plus que de la confiance, j’ai foi en moi-même. Je m’inspire de grands joueurs, dans l’idée de créer ma propre philosophie, mon jeu, quelque chose de nouveau. Et je n’ai aucun doute sur le fait qu’en choisissant le bon chemin, avec mes racines uniques, je pourrai accomplir mes objectifs.»

Ambitieux, il souhaite donc laisser son empreinte sur le basket mondial. Des objectifs personnels qu’il a ensuite été invité à évoquer : « Différentes choses à court, moyen et long termes, la plupart que je vais garder pour moi. Quand ma volonté de jouer en NBA s’est affirmée, j’ai vite eu aussi envie de gagner un titre. Je peux aussi partager que j’ai l’intention d’être numéro 1 de la draft 2023. Je ne m’attends pas à autre chose ou à moins, parce que je sais que je bosse pour. »