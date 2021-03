Coup dur pour l’Asvel Lyon ce soir en quarts de finale aller de l’EuroLeague féminin face aux Hongroises de Sopron. Une lourde défaite 94 à 66.

Sur le parquet de Sopron, les filles de Valéry Demory ont perdu pieds en quarts de finale aller de la compétition avec une défaite de 27 points 94 à 66. Un revers qui fait très mal car la qualification s’éloigne de plus en plus. Vendredi, il faudra donc créer un véritable exploit pour remonter ce score et tenter le tout pour le tout. En cas d’échec, les Lyonnaises ne verront pas leur premier Final Four contre une équipe déjà confirmée sur la scène européenne.