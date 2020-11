Invité sur BFM Business, Tony Parker, président du club de la LDLC ASVEL, a salué la réunion de mardi avec le président de la République, Emmanuel Macron. L’ancien joueur de NBA a aussi alerté les autorités sur le risque de faillite du basket français.

« Le sport est vraiment touché, j’ai trouvé super l’initiative du président de la République de faire une conférence en visio pour se renseigner dans le détail. C’est une bonne première étape, une bonne première aide (de 400 millions d’euros) qui va nous soulager jusqu’en janvier. On va faire un point en janvier pour voir comment terminer 2021. Le Président est sensible à ce qu’il se passe dans le monde du sport. Ce qu’il se passe au niveau de la santé reste la priorité numéro 1. On verra l’évolution et les décisions. Il n’y aura rien avant janvier, il va falloir être patient », a indiqué le président de l’ASVEL.

Avant de poursuivre sur le basket français : « Les clubs souffrent énormément. La billetterie est la première source de revenus. Sans aide, ça sera la mort du basket français et des sports co. On n’a pas des droits TV comme au football ou le rugby. Ce sont des moments difficiles, il faut qu’on reste mobilisés pour trouver des solutions comme celles d’une bulle ou d’étendre la saison jusque fin juillet. »