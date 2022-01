Énorme démonstration de Monaco ce soir, qui n’a fait qu’une bouchée de l’ASVEL de TJ Parker.

Reporté pour cause de cas de Covid-19, le choc d’Euroligue entre l’ASVEL et Monaco nous aura offert un très beau spectacle ce soir. Plus tranchante que son adversaire du soir, c’est finalement la Roca Team de Sasa Obradovic qui s’est imposé à l’Astroballe de Villeurbanne sur le score de 100 à 75. Une démonstration de la part du deuxième de Betclic Elite, qui en profite pour recoller avec la première moitié de classement en Euroligue.

Donatas Motiejunas finit meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points alors que ses équipiers Dwayne Bacon et Mike James ont inscrit respectivement 21 et 20 points.