Auteur de 48 points, dont 31 en première période, record olympique en prime sur deux quart-temps, le Slovène Luka Doncic a été prodigieux contre l’Argentine, guidant son équipe à une victoire écrasante (118-100) et faisant une entrée tonitruante aux Jeux de Tokyo, lundi.

Promis à dominer la NBA où il est déjà une immense star, à seulement 22 ans, gratifiant les fans des Dallas Mavericks et plus généralement de la balle orange de gestes de magicien tous les soirs, Doncic a offert un récital exceptionnel face à des Argentins impuissants qui ont vu à quoi pouvait ressembler un Maradona du basket. Auteur également de 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, l’arrière leur a tout fait : paniers de funambule en pénétration, shoots loin derrière l’arc, dribbles insaisissables, sourire d’ange tueur en prime pour la photo. Il est ainsi devenu le meilleur marqueur de l’histoire olympique dans une première période, avec 31 unités en… 16 minutes. Un récital dédicacé en mots fleuris slovènes, quasiment panier après panier, à des membres de l’encadrement argentin placés en tribunes qui avaient eu la mauvaise idée de le chauffer et qu’on n’a plus du tout entendus par la suite.

A la pause, l’illustre Manu Ginobili, qui conduisit l’Albiceleste au titre olympique en 2004 n’a pu s’empêcher de tweeter : « Une domination énorme dans le jeu par Doncic. 31 points à la mi-temps. Une bête ». En seconde période, non sans s’éviter une faute technique – son petit vilain défaut – Doncic a ajouté sans forcer 17 points en 15 minutes, avant de s’asseoir sur le banc laisser ses coéquipiers préserver tranquillement l’avance au score. Il a, ce faisant, égalé la deuxième meilleure performance de l’histoire aux JO en terme de points marqués sur un match, puisque l’Australien Eddie Palubinskas avait également inscrit 48 unités contre le Mexique à Montréal en 1976. Le record en la matière reste propriété du Brésilien Oscar Schmidt, auteur de 55 points contre l’Espagne à Séoul en 1988.

Grâce à son prodige, la Slovénie entre de la meilleure manière dans un groupe C relevé où figure également l’Espagne, championne du monde en titre, qui affronte le Japon en soirée.