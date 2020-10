Nouvelle victoire pour la JDA Dijon ce mardi soir en Jeep Elite.

Invaincus depuis le début de la saison, les joueurs de la JDA ont disposé de ce mardi soir de l’équipe de Châlons-Reims 87 à 72. Dans un match reporté de la 3e journée, les locaux n’ont pas tremblé et s’offrent une cinquième victoire cette saison après notamment avoir fait tomber l’ASVEL lors de la première journée. Les Bourguignons ont fait la course en tête tout au long du match. Ils ont pu compter sur un très bon Alexandre Chassang auteur de 22 points, bien aidé par Jaron Johnson et ses 14 unités.

Grâce à ce nouveau succès, Dijon se retrouve en tête de la Jeep Elite et poursuit son début de saison parfait sur la scène nationale.