La JDA Dijon connaît son tout nouvel entraîneur. Le club bourguignon va être entraîné par Kyle Milling qui prend le relais de Laurent Legname.

Ce jeudi soir, la JDA a officialisé la future venue du Franco-Américain Kyle Milling en tant que head coach de l’équipe. Il signe un contrat de deux ans et vient pour apporter son expérience à une équipe dijonnaise qui réalisé une très belle saison avec une deuxième place de la Jeep Elite et un joli bilan de 12 victoires pour 3 défaites. « Kyle Milling est un coach qui aime briller par la défense, un aspect du jeu qui prouve la détermination, l’agressivité et la fierté d’une équipe. Des valeurs qui correspondent en tous points à la philosophie de la Jeanne », précise le club au sujet de son futur technicien.