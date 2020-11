Hier soir, l’ASVEL a réalisé un exploit monumental sur la scène européenne. Une victoire 80 à 68 face au FC Barcelone qui est pourtant leader de cette EuroLeague.

Après la rencontre, le coach du Barça Sarunas Jacikevicius est revenu sur cette défaite et précise que l’ASVEL a largement mérité ce succès contre un Barça moins en forme que d’habitude.

« Félicitations à l’Asvel et à son coach TJ (Parker). C’est une victoire largement méritée. C’est l’équipe la plus physique qui s’est imposée. Elle était très bien préparée. Elle a profité à peu près de ce que nous redoutions avant la rencontre. C’est une équipe très talentueuse et compétitive qui a bien sa place en Euroligue. Ce soir ils ont livré un match parfait offensivement. Peut-être que certaines choses ont été de notre faute, mais l’Asvel a aussi mis de gros tirs et a montré une motivation énorme. Dans cette compétition, c’est ce qui compte le plus ». A-t-il lancé en conférence de presse.