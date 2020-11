Quelle magnifique exploit pour le LDLC ASVEL à domicile qui vient s’imposer avec au FC Barcelone, l’équipe qui domine actuellement l’Europe du basket. Les Villeurbannais ont décroché une victoire 80 à 68.

ASVEL – FC Barcelone 80 – 68 : ce soir sur le parquet de l’Astroballe, les hommes de TJ Parker ont montré un visage conquérant face au Barça et ses nombreuses stars.Les locaux ont mené de bout en bout durant cette partie et s’impose même de 12 points. Sous les yeux de son président Tony Parker, l’ASVEL a été mené par l’ailier David Lighty (17 points) et son meneur américain Norris Cole auteur de 14 unités.

En face, les Espagnols n’ont jamais réussi à revenir malgré le match de Nikola Mirotic qui score également 14 points mais insuffisant pour offrir un nouveau succès aux catalans. Le Barça reste leader avec 8 victoires, 2 défaites, alors que l’ASVEL est avant-dernier avec 2 victoires et 6 défaites.



