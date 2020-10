Encore des nouveaux cas de COVID-19 au sein de l’effectif de l’ASVEL.

Les tests PCR réglementaires de ce lundi 12 octobre ont détecté quatre cas supplémentaires (deux joueurs et deux membres du staff) positifs à la covid-19 parmi l’effectif du groupe professionnel. Ceux-ci viennent s’ajouter aux sept autres membres de LDLC ASVEL déjà touchés par le virus. L’ensemble de ces personnes est placé à l’isolement et sont tous en bonne santé ou avec de très légers symptômes.

“A l’heure actuelle, neuf joueurs restent à disposition, dont deux Espoirs inscrits en EuroLeague. Idéalement, nous souhaiterions pouvoir isoler l’ensemble de notre effectif mais restons encore une fois tributaires des décisions des compétitions auxquelles nous participons. Le club tient à rappeler que l’ensemble de ces onze cas auraient seulement été détecté ce lundi 12 octobre si nous nous étions conformés aux seuls tests règlementaires et n’avions pas procédé à des tests rapides en interne qui nous ont permis de détecter et d’isoler les premiers cas et de prévenir immédiatement les instances compétentes”, a indiqué l’ASVEL dans un communiqué.