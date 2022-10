Et vous vous pensiez grand avec vos 1m80 ? Laissez nous vous présenter Olivier Rioux, joueur canadien de 228 centimètres (oui c’est plus grand que votre frigo).

On ne sait pas ce qu’il y a dans les assiettes des jeunes en ce moment mais ça doit être magique. Entre Chet Holmgren et ses 2m13 et Victor Wenbanyama et ses 2m24, on comprend que le basket risque de se faire dominer par les géants aux mains d’or. Encore plus quand on voit débarquer le Canadien Olivier Rioux et ses 2m28. Ce dernier vient de signer un contrat avec la prestigieuse IMG Academy, lycée réputé outre-Atlantique pour avoir formé de très bons joueurs NBA (Anfernee Simons par exemple).

En plus d’avoir une taille de golem, le petit Olivier est doué avec ses mains et possède un physique plutôt solide pour sa taille. Contrairement à de nombreux grands joueurs (en taille bien-sûr), il ne ressemble pas à une brindille qui se brise au moindre choc dans la raquette. Si ce dernier parvient à se forger un jeu sympa avec IMG, il y a moyen qu’on retrouve ce garçon dans les viseurs des scouts NBA.