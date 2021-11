Nouvelle victoire pour les Metropolitans de Boulogne-Levallois hier soir en Betclic Elite face au CSP Limoges.

Leaders du classement depuis le début de la saison , les hommes de Vincent Collet ont été encore une fois irréprochables en venant à bout du CSP Limoges sur le score de 80 à 74. À domicile, les Franciliens ont remporté un nouveau succès dans ce championnat et restent solidement accrochés à la première place du championnat. Bonne nouvelle pour la bande à Will Cummings qui défiera LDLC ASVEL le week-end prochain pour un très gros choc de la Betclic Elite. Dans les autres résultats de la soirée, Pau-Orthez l’emporte après prolongation 93 à 89 au Portel, tandis que Fos-sur-Mer bat le Paris basket 65 à 60 et que Dijon ne tremble pas contre Chalons-Reims avec une victoire 94 à 89.