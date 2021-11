L’intérieur américain de l’ASVEL Raymar Morgan a appris une mauvaise nouvelle ce mardi soir. Il est forfait pour les prochains matchs avec son équipe.

Comme l’a précisé ce soir, l’équipe lyonnais, l’ancien joueur de l’UNICS Kazan a été opéré d’une hernie discale et ne jouera plus au basket en 2021. Nouveau coup dur pour l’équipe de Betclic Elite qui a vu son joueur manqué déjà quatre premières journées de l’Euroligue et le début du championnat de France « pour des douleurs au dos ». Morgan a même été remplacé par son compatriote James Gist jusqu’à la fin de l’année 2021 pour pallier aux blessures dans l’effectif.