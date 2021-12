La soirée du All Star Game LNB s’est conclu en beauté avec un magnifique match entre la Sélection Française et Etrangère, après tous les concours.

Dans un match serré de bout en bout, preuve en est les deux équipes ont du se départager en prolongation, la Sélection Etrangère l’emporte (111-110). Elie Okobo avait pourtant le shoot de la victoire mais la défense des ‘étrangers’ a fait la différence. Les sélections étrangères et françaises ont mis le feu à l’AccorArena avec des dunks spectaculaires et des tirs à trois points mais ont tout de même joué le jeu. Contrairement en NBA, le All Star Game LNB propose un jeu sérieux puisque des primes sont à la clé pour l’équipe vainqueur. Le meilleur marqueur du match est américain, il s’agit de Brandon Taylor qui a inscrit 22 points. Il est d’ailleurs élu MVP de la rencontre. C’est la deuxième fois d’affilée que la Sélection Etrangère remporte le match de Gala face à la Sélection France après 2019.