Joueur des Golden State Warriors, Andrew Wiggins n’a pas la langue dans sa poche et le Canadien n’a pas vraiment apprécié l’attitude la NBA.

Ancien joueur des Timberwolves du Minnesota il s’est confié à propos de la demande de la NBA concernant le vaccin contre le coronavirus. Au départ opposé à cette idée, il n’a pas eu le choix sous peine de ne pas pouvoir disputer la saison avec sa franchise. « Mes options, c’était soit être vacciné, soit ne pas jouer en NBA. C’était une décision compliquée. J’espère que ça ne posera pas de problème à long terme et que je serai toujours en bonne santé dans dix ans. » A-t-il déclaré devant la presse après la victoire de son équipe en pré-saison face à Portland.

Avant de terminer : « Ça fait du bien de jouer mais ça va me rester en tête pendant un long moment. Ce n’était pas quelque chose que je voulais faire, on m’a forcé la main. Mais bon, pour faire certains trucs, pour travailler, vous n’êtes pas propriétaire de votre corps, c’est la conclusion. Si vous voulez travailler en société, aujourd’hui, ils imposent les règles sur ce que vous pouvez faire avec votre corps. J’espère que d’autres gars seront plus forts que moi, qu’ils continueront à se battre pour ce en quoi ils croient et que ça fonctionnera pour eux.«