Lisa Ann, actrice pornographique, s’est confiée sur ses relations avec des centaines de sportifs et notamment en NBA lors d’une interview accordée à GQ.

“Je fais ça pour m’amuser. J’aime le sexe. Je ne m’attache pas à eux, et je ne m’approche pas de ceux qui sont mariés ou ont une femme dans leur vie, car ça attire des problèmes. Je reste proche de certains pendant des années, mais si c’est un one-shot, c’est un one-shot. Parfois, c’est juste une checklist sexuelle que j’ai en tête. Je regarde la draft NBA et je me dis ‘Ok, je veux être avec les 3 top picks de la Draft cette année‘” a-t-elle déclaré comme le rapporte parlons basket. Et Lisa Ann, sans langue de bois, n’hésite pas à aller dans les détails. “Généralement, les jeunes peuvent faire plusieurs fois. La première est rapide parce qu’ils sont super excités, donc je préfère qu’on s’en débarrasse vite. Ensuite on traîne un peu, on discute, on joue aux jeux vidéos, et ça recommence. A ce stade-là c’est comme un sport pour tous les 2, vraiment.”

“Jamais avec plusieurs joueurs d’une même équipe en même temps”

Pour ce qui est des limites qu’elle se pose, Lisa Ann ne veut pas coucher avec plusieurs joueurs d’une même équipe “au même moment”. “Je ne veux pas être dans les discussions de la locker room. Parfois, il y a des trades qui arrivent où d’un coup 3 gars se retrouvent dans la même équipe. A ce moment-là, je prends du recul et j’en reste aux SMS pendant quelques temps. Une fois, j’étais à Toronto pour rencontrer un joueur pour la première fois. Les Raptors jouaient contre le Magic, et il y avait 3 joueurs d’Orlando avec qui j’avais eu quelque chose – un d’avant, et 2 qui venaient d’arriver via trade. A un moment, je vais vers le milieu de terrain pour parler à l’un, et il y a les 3 autres derrière lui. Ils m’ont tous contacté ce soir-là, mais je leur ai appris que les femmes peuvent être des joueuses aussi.”