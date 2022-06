James Harden a renoncé a activé sa player option à 47 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Un choix qui permettra à sa franchise, les Philadelphia 76ers, d’avoir plus de marge salariale pour renforcer l’effectif.

Quelques semaines après la fin de la saison 2021-2022, le mercato NBA bat déjà son plein. Hier soir la presse américaine a annoncé que James Harden n’activerait pas sa player option de 47 millions de dollars, pour la prochaine saison. Mais la star de 32 ans devrait tout de même rester à Philadelphie en signant un nouveau contrat, ce qui permettra à sa franchise d’avoir plus de marge salariale pour renforcer l’effectif. L’objectif est clair chez les Sixers, mieux entourer leur star Joel Embiid et James Harden. Outre-Atlantique on parle notamment de l’ajout de Pj Tucker. L’ailier fort connait bien James Harden puisqu’il a évolué avec lui pendant de nombreuses saisons du côté de Houston.