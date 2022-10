Convainquant sur le plan individuel et un peu moins sur le plan collectif, Rudy Gobert a liké un tweet le traitant de « pire trade de l’histoire de la NBA ».

Quand on connait le personnage, on sait tout de suite qu’il s’agit d’un like ironique. Souvent critiqué pour le manque de diversité sur son jeu offensif, le pivot français s’est habitué à ce genre de messages sympathiques de la part des fans. Certes les Minnesota Timberwolves ont laissé filé des matchs faciles (notamment face au Spurs la nuit dernière), mais ce n’est certainement pas du sort de Gobert qui est déjà rentré dans les annales de la franchise avec le record de rebonds captés en 3 matchs (54).