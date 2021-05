A l’est, Philadelphie s’est facilement imposé face aux Wizards de Washington (120 – 95) pendant que les Knicks égalisaient face à Atlanta (101 – 92). A l’ouest, Rudy Gobert & Co ont été époustouflants en s’imposant dans un match fou face à Memphis, (141 – 129).

Pas de surprise à l’est pour Washington, les Wizards enchaînent un second revers consécutif contre Philadelphie, (120 – 95). Les Sixers entament parfaitement ces play-offs et sont bien parti pour passer au prochain tour. Autre match à l’est, la rencontre entre New York et Atlanta où tout est encore à faire. Les Knicks se sont imposés et reviennent sur les Hawks (101 – 92).

A l’ouest, Donovan Mitchell a fait le show pour son retour de blessure avec 25 points au compteur. Porté par un Rudy Gobert des grands soirs, (21 points, 13 rebonds, 3 passes décisives) le Jazz a dominé les Grizzlies, (141 – 129). Un match haletant et séduisant qui relance cette confrontation. Les deux franchises sont désormais à égalité, (1-1).

CONFERENCE EST

Philadelphie – Washington 120 – 95

Philadelphie mène 2 à 0

Déjà joué :

Match N.1, Philadelphie – Washington 125 – 118

A venir :

Match N.3, le 29/05

Match N.4, le 31/05

Match N.5 (si besoin), le 02/06

Match N.6 (si besoin), le 04/06

Match N.7 (si besoin), le 06/06

New York – Atlanta 101 – 92

Les deux équipes sont à égalité 1 partout

Déjà joué :

Match N.1, New York – Atlanta 105 – 107

A venir :

Match N.3, le 28/05

Match N.4, le 30/05

Match N.5 (si besoin), le 02/06

Match N.6 (si besoin), le 04/06

Match N.7 (si besoin), le 06/06

CONFERENCE OUEST

Utah – Memphis 141 – 129

Les deux équipes sont à égalité 1 partout

Déjà joué :

Match N.1, Utah – Memphis 109 – 112

A venir :

Match N.3, le 29/05

Match N.4, le 31/06

Match N.5 (si besoin), le 02/06

Match N.6 (si besoin), le 04/06

Match N.7 (si besoin), le 06/06