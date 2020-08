Les joueurs de Toronto et de Boston pourraient ne pas jouer leur premier match des demi-finales de conférence Est, en play-offs NBA prévu jeudi, après les tirs de la police sur Jacob Blake, rapportent mercredi plusieurs médias.

“Les joueurs des Raptors et des Celtics se sont rencontrés mardi soir afin de discuter d’un boycott du match”, affirme The Undefeated, citant des sources au sein des deux équipes. Selon ce site spécialisé bien renseigné, tout reste possible et les joueurs doivent se revoir ce mercredi soir pour prendre une décision.

De son côté, Yahoo Sports assure que des discussions ont également lieu au sein du syndicat des joueurs (NBPA), entre ces derniers et des membres de leur comité exécutif, sur la façon dont pourrait être menée une pareille action. Selon le site, des joueurs ont expliqué à la NBPA ne pas avoir pas la tête à jouer au basket, un certain nombre d’entre eux se disant psychologiquement affectés par la vidéo montrant Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, se faire tirer dessus par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche.

Les images montrent le jeune Afro-américain suivi par deux policiers ayant dégainé leurs armes alors qu’il contourne une voiture. Un agent attrape son débardeur blanc au moment où il ouvre la portière et tente de s’installer sur le siège conducteur. Le policier fait alors feu –l’enregistrement laisse entendre sept tirs–, atteignant ce père de famille dans le dos, qui s’en trouve actuellement paralysé.