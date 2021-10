Pivot star des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis a pris part à la belle victoire de sa franchise la nuit dernière contre les Cavs de Cleveland. Et AD a même pu apercevoir un futur talent côté Cavs.

Après le match, Davis a renu un très bel hommage au jeune Evan Mobley auteur d’un très gros match pour Cleveland. Il pense que ce garçon de 23 ans est capable de faire de grandes choses et une très grosse carrière. « Il fait probablement la même taille et a le même gabarit que moi quand je suis sorti de NCAA, il est maigre. C’est un contreur de très haut niveau, un gars qui coupe vers le cercle. Il est probablement meilleur que moi dans le tir au même âge. C’est un excellent joueur. Cleveland possède un excellent joueur… Il va devenir un incroyable joueur dans cette ligue. Et c’est totalement dingue parce qu’il jouait encore contre mon fils il y a deux ans. C’est vraiment très bizarre. Les choses sont de plus en plus étranges chaque jour à ce niveau. » Voilà qui devrait faire très plaisir au rookie des Cavaliers qui sera à suivre de près durant toute la saison.