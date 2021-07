Star des Suns de Phoenix, Devin Booker vit une année 2021 de rêve. Actuellement en lice avec sa franchise pour disputer la finale de la NBA et peut être remporter le titre suprême face à Milwaukee, il possède de nombreux objectifs.

Si devenir champion NBA et décrocher sa première bague de champion en fait partie, ce n’est pas la seule mission du joueur de Phoenix. « C’est l’un de mes buts dans la vie. J’ai toujours dit que c’était le tournoi de basket le plus prestigieux. Le fait de représenter son pays donne encore une autre dimension à l’événement. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus fort que de gagner une médaille d’Or Olympique. » Assure-t-il en faisant référence à la compétition Olympique.

Avant de conclure : « [Si les finales vont au bout des 7 matches] Je prendrai le premier avion pour Tokyo dès que c’est fini. Je serai là. Même s’il est évident que ce n’est pas ma principale préoccupation pour l’instant. J’ai déjà appelé Gregg Popovich [le coach de Team USA] et Jerry Colangelo [le Président]. Je leur ai dit que je les rejoindrai bientôt. »