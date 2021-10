Dans la nuit de mardi à jeudi la NBA nous a offert une nouvelle nuit de grand spectacle. Chicago, New York, Denver… On fait le point.

Malgré l’immense performance de Jaylen Brown et ses 46 points, 9 rebonds et 6 passes, Boston s’est incliné face aux Knicks de Randle et Fournier. Pour son premier match officiel sous le maillot de New York, le Français a brillé en inscrivant 32 points. Score final (après prolongation) 134-138 en faveur de la Grande pomme.

Les Nuggets de Denver du MVP en titre se sont imposés chez les Suns de Paul et Booker 110 à 98. Dans ce match fermé, aucun des joueurs locaux n’a dépassé les 20 points. De l’autre côté, Jokic a brillé avec ses 27 points et 13 rebonds.

Chicago et sa free angency XXL se sont imposé à Detroit 94-88. C’est grâce à Zach Lavine (34 points) que les Bulls ont fait la différence. En face, les 24 points de Grant n’ont pas suffit. À noter également les 5 rebond et 2 passes du Français Killian Hayes.

Tous les résultats de la nuit :

San Antonio – Orlando 123 – 97

New York – Boston 138 – 134 (a. p.)

Toronto – Washington 83 – 98

Phoenix – Denver 98 – 110

Portland – Sacramento 121 – 124

Utah – Oklahoma City 107 – 86

Memphis – Cleveland 132 – 121

Minnesota – Houston 124 – 106

La Nouvelle-Orleans – Philadelphie 97 – 117

Charlotte – Indiana 123 – 122

Detroit – Chicago 88 – 94

Les classements:

Conférence Est

Classement: %V J G P

1. Milwaukee 100 1 1 0

2. Philadelphie 100 1 1 0

3. Washington 100 1 1 0

4. Chicago 100 1 1 0

5. New York 100 1 1 0

6. Charlotte 100 1 1 0

7. Atlanta 0 0 0 0

. Miami 0 0 0 0

9. Indiana 0 1 0 1

10. Boston 0 1 0 1

11. Detroit 0 1 0 1

12. Cleveland 0 1 0 1

13. Toronto 0 1 0 1

14. Brooklyn 0 1 0 1

15. Orlando 0 1 0 1

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. San Antonio 100 1 1 0

2. Utah 100 1 1 0

3. Minnesota 100 1 1 0

4. Denver 100 1 1 0

5. Memphis 100 1 1 0

6. Golden State 100 1 1 0

7. Sacramento 100 1 1 0

8. Dallas 0 0 0 0

. LA Clippers 0 0 0 0

10. Portland 0 1 0 1

11. LA Lakers 0 1 0 1

12. Phoenix 0 1 0 1

13. Houston 0 1 0 1

14. La Nouvelle-Orléans 0 1 0 1

15. Oklahoma City 0 1 0 1