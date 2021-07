Victoire des Bucks de Milwaukee cette nuit avec un succès de 20 points face aux Suns de Phoenix dans le match 3 de cette grande finale NBA.

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns 120-100 (2-1) : Incroyable scénario et victoire importantissime pour les Bucks avec un Giannis Antetokounmpo qui termine au final avec 41 unités et 13 rebonds, alors que Jrue Holiday a aussi été performant avec 21 points et 18 de Middleton. Une jolie performance collective car en face, les Suns ont eu du mal à l’image de leur star Devin Booker qui score 10 petits points et 19 minutes et Mikal Bridges avec 4 points en 27 minutes. C’est Chris Paul qui a terminé meilleur marqueur avec ses 19 unités. Milwaukee recolle dans cette série et n’est plus mené que 2 victoires à 1, avant un autre match qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi.