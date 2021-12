Suite de la NBA cette nuit avec les résultats des trois affiches de la nuit dont les belles victoires de Lakers de Los Angeles ou encore du Jazz d’Utah.

Utah Jazz – Philadelphie Sixers 118-96 : les partenaires de Rudy Gobert ont décroché une belle victoire avec notamment les 22 points de Donovan Mitchell ou encore les 17 unités de Rudy Gobert, compilé à ça 21 rebonds. En face, Embiid score 19 points et insuffisant pour sa franchise. Les Sixers se retrouvent 7e à l’Est avec 14 victoires pour 12 défaites.

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 95-108 : les Grizzlies s’imposent sur ce score grâce aux 25 unités de Jaren Jackson Jr. et les 23 points du très bon Desmond Bane. Malgré tout les Californiens ont pu compter sur le triple double de LeBron James avec 20 points, 10 rebonds et 11 passes et les 22 unités d’Anthony Davis. Pas suffisant pour l’équipe qui reste 7e de la conférence ouest avec 13 victoires pour 13 défaites. Les Grizz sont 4e avec 15 succès pour 11 défaites.

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 111-123 : belle victoire pour les Spurs la nuit dernière avec notamment le très bon match de Derrick White qui score 23 points bien aidé par les 21 points de Lonnie Walker et les 20 points de Dejounte Murray le meneur de la franchise du Texas. En face, nouvelle grosse performance de Nikola Jokic avec un triple double à 22 points, 13 rebonds et 10 passes. San Antonio est 12e avec un bilan de 9 victoires et 15 défaites.