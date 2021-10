Philadelphie et son entraîneur Doc Rivers sont en discussion avec l’agent de Ben Simmons pour un retour du joueur au sein de la franchise NBA « dès cette semaine », a annoncé ESPN lundi.

La star australienne devrait reprendre le dialogue avec la direction du club, ce qu’il n’a plus fait depuis la fin du mois d’août, affirme le média américain sur son site. Le meneur de 25 ans, arrivé à Philadelphie en 2016, a récemment demandé à

quitter le club, et avait prévenu ses dirigeants qu’il ne se présenterait pas au stage d’entraînement de pré-saison, provoquant la colère de son coéquipier Joel Embiid, autre star de la franchise. « La situation est décevante, c’est limite un manque de respect pour tous les gars qui se battent dans l’équipe comme si leur vie en dépendait », a réagi le Camerounais fin septembre. L’avenir de Simmons à Philadelphie a pris du plomb dans l’aile depuis les demi-finales de conférence Est des play-offs perdus contre Atlanta (4-3) à la surprise générale, en juin dernier. Sa piètre performance dans les dernières minutes du match 7 avait notamment été pointée du doigt. Depuis, l’entraîneur des 76ers a défendu son joueur : « il me manque, je l’ai toujours défendu. J’aime la façon dont il joue », a affirmé Rivers. ESPN ajoute lundi que le président de la franchise Daryl Morey et Rivers « espèrent désormais convaincre Simmons de rester sur le long terme à

Philadephie ».

AVEC AFP