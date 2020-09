Doc Rivers, le célèbre entraîneur des Clippers de Los Angeles, en poste depuis 2013, n’est plus, depuis hier soir, à la tête du club.

L’entraîneur des Clippers a été limogé après l’élimination prématurée de son équipe lors des derniers play-offs de NBA. Los Angeles a été battu en demi-finale de la Conférence Ouest par les Denver Nuggets (3-4). “Merci peuple des Clippers de m’avoir permis d’être votre entraîneur et de tout votre soutien pour contribuer à faire de cette équipe une franchise gagnante. Quand j’ai pris ce boulot, mes objectifs étaient de confectionner un programme qui amène au succès et de le concrétiser par un titre. Même si j’ai pu atteindre la plupart de mes objectifs, je ne pourrai pas tous les réaliser”, a indiqué ce lundi soir Rivers sur son compte Twitter.

Avant de poursuivre son explication : “Bien que la fin de notre saison ait été décevante, vous êtes là et je sais de quoi cette équipe est capable grâce à votre soutien. Merci à vous joueurs, entraîneurs, et membres du staff. Et, plus important encore, merci aux fans. Nous avons traversé beaucoup de choses et je vous suis reconnaissant de mon temps passé ici.”