L’enceinte mythique des Los Angeles Lakers, le Staples Center, va changer de nom le 25 décembre pour devenir la Crypto.com Arena.

Après l’American Airlines Arena de Miami qui a changé de nom pour devenir la FTX Arena, c’est au tour des Lakers rebaptiser leur salle. Le Staples Center va disparaitre le 25 décembre pour laisser place à la Crypto.com Arena. Un changement de « namer » qui est bien sur économique puisque la plateforme de cryptomonnaies et le propriétaire des lieux AEG ont conclu un accord pour un montant record estimé à 700 millions de dollars.

« Crypto.com, plateforme de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide au monde, et AEG (Anschutz Entertainment Group), leader mondial du sport et du divertissement en direct, ont conclu un accord historique s’étendant sur 20 ans pour les droits d’appellation du Staples Center, qui, à compter du 25 décembre, sera connu sous le nom de Crypto.com Arena », indique le communiqué conjoint.